عبرت حملة جو بايدن، المرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية، عن تفاؤلها بالفوز بالإنتخابات.
وقالت مديرة حملة جو بايدن الانتخابية: “بايدن في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية في أمريكا”.
وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جوزيف بايدن، قد حول تأخره عن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب، إلى تقدم بعد فرز 95 بالمئة من الأصوات بولاية ميتشغن.
وبينت الإحصاءات تقدم بايدن بـ 94.3 بالمئة من الأصوات، فيما حصد ترامب 94.1 بالمئة.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا من المجمع الانتخابي، وحتى الآن حصد ترامب بحسب وكالة أسوشيتد برس 213 صوتا بينما بايدن حصد 238.
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