مفاجأة.. بايدن يقلب تأخره في ميشيغان إلى تقدم بعد فرز 95 % من الأصوات

حول المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جوزيف بايدن، تأخره عن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب، إلى تقدم بعد فرز 95 بالمئة من الأصوات بولاية ميتشغن، بحسب متابعة محطة “فوكس نيوز”.

وبينت الإحصاءات تقدم بايدن بـ 94.3 بالمئة من الأصوات، فيما حصد ترامب 94.1 بالمئة.

ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا من المجمع الانتخابي، وحتى الآن حصد ترامب بحسب وكالة أسوشيتد برس 213 صوتا بينما بايدن حصد 238.

وفي وقت سابق، تحدث ترامب في البيت الأبيض، فقال إنه مستعد للاحتفال بفوزه في الانتخابات، وحذر أيضًا من أن “مجموعة من الناس” تحاول الغش.

كما قال الرئيس الأمريكي إنه يمكنه التقدم بطلب إلى المحكمة العليا لحل مسألة نتيجة الانتخابات.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن في بيان اليوم الأربعاء: “العد لن يتوقف. سيستمر حتى يتم احتساب كل الأصوات المدلى بها بشكل صحيح.” ووصفت تصريحات ترامب بأنها “مشينة”.