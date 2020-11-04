طنجة تسجل 59 إصابة بـ”كوفيد-19″ بينهم مسن يبلغ من العمر 81 سنة

سجلت عمالة طنجة – أصيلة، بين الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء إلى حدود اللحظة، إصابة 59 شخصا بفيروس كورونا المستجد.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم بين 17 و81 سنة، بينهم عمال في وحدات صناعية، وتلميذ في المدرسة الأمريكية في طنجة، وأستاذ في إعدادية ابن طفيل، وحارس عمارة.
ويتوزع المصابون الجدد في طنجة على مناطق المدينة، وبوخالف، ومغوغة، وسواني، والمرس، بينما تتوزع حالتان في أصيلة على شارع الإمام الغزالي.
تجدر اللإشارة إلى أن طنجة شهدت، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تقرر السلطات المحلية تشديد الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس.
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