بعد استمرار إغلاقها.. مواطنون يحتجون أمام الملحقة الإدارية العاشرة في الرباط في عز كورونا – صور

عبر عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، عن احتجاجهم، ضد استمرار إغلاق الملحقة الإدارية العاشرة، في منطقة أكدال، في العاصمة الرباط.

وفي هذا السياق، نظم بعض المرتفقين وقفة احتجاجية، أمام الملحقة الإدارية المذكورة، صباح اليوم، داعين المسؤولين إلى إيجاد حلول بشأن إغلاقها.

وناشد المحتجون الجهات المعنية وضع مكان خاص، من أجل دفع طالبتهم، سواء عن بعد، أو حضوريا، تفاديا لاكتظاظ، لاسيما في ظل أزمة الجائحة.

يذكر أن مجلس مقاطعة أكدال في الرباط، كان قد أصدر، قبل أسابيع، منشورا، أعلن من خلاله، إغلاق الملحقة الإدارية العاشرة، ابتداء من 26 أكتوبر الماضي، وإلى غاية 4 نونبر الجاري، وذلك إلى حين ظهور النتائج المخبرية، والتأكد من صحة، وسلامة موظفيها من كوفيد-19.

