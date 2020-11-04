وزارة التعليم تعلن عن فتح باب ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021

أعلنت، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، إنطلاق إيداع ترشيحات الأحرار، لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021، وذلك، حصرا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، www.men.gov.ma، وشددت الوزارة نفسها، على أن هذه العملية ستستمر إلى غاية يوم الجمعة 04 دجنبر2020، كآخر أجل للترشيح.

وأشارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عبر بلاغ لها، إلى أن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021 بصفة “مترشح حر” يخضع للشروط، أهمها، إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي، منذ ما لا يقل عن سنتين، في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة، بالإضافة إلى الترشح في مسلك لم يسبق الحصول فيه على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة.

ومن بين الشروط، أيضا، التي ذكرتها الوزارة، ألا يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات، خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة، يضيف المصدر نفسه، أنه لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح.

واشترطت الوزارة أيضا عدم تجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثلاث دورات متتالية، وفي حالة استنفادها لا يمكن الترشيح مجدداً إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة اجتازها المترشح؛ والتسجيل، يجب أن يكون عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة).

وشددت الوزارة الوصية، أيضا، على إيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 06 دجنبر 2020 على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية، وكذلك تضمين ملف الترشيح التزاماً مصادقاً على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

علاوة على ذلك، فت الوزارة الوصية الانتباه إلى المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع الاختبارات وظروف الإجراء والتصحيح، يتعينوا عليهم إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يثبت الإعاقة.

وستعمل الوزارة، على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا، قبل 24 دجنبر 2020، على أن تخصص الفترة الممتدة من 26 دجنبر 2020 إلى 03 يناير 2021 لتقديم الطعون إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

كما سيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021 يوم 31 يناير2021. إلى ذلك، يمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.