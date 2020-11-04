رباح: إنتاج الغاز الطبيعي تراجع إلى 24,22 مليون متر مكعب في عام 2020 بسبب كورونا

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن جائحة كورونا تسببت في توقف أنشطة البحث عن الهيدروكاربورات في جميع الأوراش، منذ نهاية الربع الأول من عام 2020، مؤكدا أن عملية الإنتاج سجلت تراجعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف رباح، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في مشروع قانون مالية سنة2021 أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الهيدروكاربورات على الصعيد الوطني إلى متم الربع الأول من عام 2020، وصل إلى “24,22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و1045 طنا من المكثفات”.

وفي المقابل، سجل رباح أن إنتاج الهيدروكاربورات في 2019، وصل إلى “98,77 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و4335 طن من المكثفات”، وهو المعدل الذي يكشف حجم التراجع، الذي أصاب القطاع بسبب كورونا.

وأشار رباح إلى أن باطن أراضي التراب الوطني “لايزال غير مستكشف، بما فيه الكفاية، باعتبار أن نشاط التنقيب عن الهيدروكاربورات، لا يهم إلا ثلث مساحة الأحواض الرسوبية”.

وأوضح رباح أن معدل الآبار المنجزة على صعيد التراب الوطني لا يتجاوز “0,05 بئر في كل 100 كلم مربع، مقابل 10 آبار في كل 100 كلم مربع على المستوى العالمي”.