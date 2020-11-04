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شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون يصفون لقاءات "أسامة النجيفي" بالرئيس التركي بأنها مؤامرة على العراق والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 نوفمبر 2020
وصف مراقبون بأن لقاءات رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بأنه مؤامرة على العراق.
وأضاف المراقبون بأن اللقاءات لا تُعد إلا مؤامرة على العراق، وعلاقات أسامة النجيفي معروفة مع الاتراكو هذه النماذج تخطط لإدخال دول إقليمية في الشأن العراقي الداخلي".
ويحاول أسامة النجيفي، السياسي العراقي، تطويق الأزمة المتصاعدة بين العراق وتركيا، على خلفية الإعتداءات التي قامت بها الأخيرة على الأراضي العراقية .
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