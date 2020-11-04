جيش الاحتلال يغتال فلسطينيا بالضفة المحتلة

القدس المحتلة ـ الخليج 365: أدانت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية “إعدام” جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان إنها تدين “عملية الإعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب بلال عدنان رواجبة “29 عاما”، على حاجز عسكري جنوب نابلس”. واعتبرت الوزارة الحادثة “ترجمة لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال، وأذرعها المختلفة، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه”. وأعلنت مصادر فلسطينية أن الشاب رواجبة اغتيل بعد إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبته على حاجز “حوارة” العسكري جنوب مدينة نابلس. من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه مركبة قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس. ونقلت “وفا” عن مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحاجز أمام حركة الخارجين من نابلس بعد إطلاق كثيف للنار في المنطقة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان.

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