اخبار العالم

'أكسفورد' تتوقع موعداً مفاجئاً لطرح لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال المدير المسؤول عن تجارب لقاح "أوكسفورد" السريرية ضد فيروس ، إن ثمة "حظوظا ضئيلة" في أن يكون هذا اللقاح جاهزا قبل "فترة أعياد الميلاد".
وأوضح كبير المشرفين على التجارب، أندرو بولار، إن لجنة العلم والتكنلوجيا متفائلة بأن تجارب جامعة أوكسفورد، ستتمكن من عرض نتائج متقدمة، وربما تكشف عما إذا كان اللقاح ناجعا، قبل نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن التجارب السريرية التي تجريها أوكسفورد ليست سوى واحدة من بين تجارب كثيرة حول العالم للقاح المضاد لمرض كوفيد-19، وبما يعلن أحدها عن النجاح قبل نهاية 2020، بحسب "سكاي نيوز عربية".


ويأتي هذا التقييم العلمي فيما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن لقاح قد يصبح جاهزا في الجزء الأول من العام المقبل.

ولم يحصل أي لقاح ضد فيروس كورونا على موافقة السلطات الصحية في بريطانيا، حتى الآن، ويحتاج مطورو أي لقاح إلى مراعاة شروط صارمة بشأن النجاعة والسلامة.

كانت هذه تفاصيل خبر 'أكسفورد' تتوقع موعداً مفاجئاً لطرح لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"