'أكسفورد' تتوقع موعداً مفاجئاً لطرح لقاح كورونا

قال المدير المسؤول عن تجارب لقاح "أوكسفورد" السريرية ضد فيروس كورونا، إن ثمة "حظوظا ضئيلة" في أن يكون هذا اللقاح جاهزا قبل "فترة أعياد الميلاد".
وأشار إلى أن التجارب السريرية التي تجريها أوكسفورد ليست سوى واحدة من بين تجارب كثيرة حول العالم للقاح المضاد لمرض كوفيد-19، وبما يعلن أحدها عن النجاح قبل نهاية 2020، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ويأتي هذا التقييم العلمي فيما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن لقاح فيروس كورونا المستجد قد يصبح جاهزا في الجزء الأول من العام المقبل.
ولم يحصل أي لقاح ضد فيروس كورونا على موافقة السلطات الصحية في بريطانيا، حتى الآن، ويحتاج مطورو أي لقاح إلى مراعاة شروط صارمة بشأن النجاعة والسلامة.
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