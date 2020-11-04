بالأرقام.. عدو البشرية يواصل انتشاره حول العالم

تقترب أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من 48 مليون مصاب عالميا.
وبحسب موقع "ورلد ميتر" المتخصص برصد الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالفيروس في دول العالم، فقد بلغ عدد المصابين 47 مليونا و986 ألفا و897 مصابا الساعة 16:00بتوقيت مكة المكرمة (13:00بتوقيت غرينتش).
وبلغ عدد المتعافين بحسب الموقع ذاته 34 مليونا و432 ألفا و40 شخصا، في حين بلغ عدد المتوفين مليونا و222 ألفا و759 شخصا.
وفي الولايات المتحدة الدولة الأولى بعدد الإصابات والوفيات بلغت أعداد الإصابات 9 ملايين و994 ألفا و176 مصابا، في حين بلغت أعداد المتوفين 238 ألفا و656 شخصا.
وبلغ عدد المتعافين بحسب الموقع ذاته 34 مليونا و432 ألفا و40 شخصا، في حين بلغ عدد المتوفين مليونا و222 ألفا و759 شخصا.
وفي الولايات المتحدة الدولة الأولى بعدد الإصابات والوفيات بلغت أعداد الإصابات 9 ملايين و994 ألفا و176 مصابا، في حين بلغت أعداد المتوفين 238 ألفا و656 شخصا.
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