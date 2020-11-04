كردستان تعلق على استهداف حزب العمال لقوات البيشمركة

شدد مجلس الوزراء في إقليم كردستان، الاربعاء، على أن الإقليم كيان سياسي وشرعي لشعب كردستان وقوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض الاقليم وشعبه.

وبشأن الهجوم الذي شنّه حزب العمال الكردستاني على قوات بيشمركة في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك، قالت الحكومة، "إذ تقف حكومة إقليم كردستان بالضد من الاقتتال الأخوي، إلا أن هجوم حزب العمال الكردستاني اليوم قد تخطى الخط الأحمر في هذا الإطار، وبهذا الصدد يدين مجلس الوزراء بشدة الهجوم ويعتبره اعتداءً على إقليم كردستان ومؤسساته الشرعية، وستعمل حكومة إقليم كردستان على منع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم".

وأعلن مصدر من المستشفى الذي تم نقل جرحى استهداف حزب العمال الكردستاني، إليه في دهوك، عن فقدان أحدهم لحياته متأثراً بجراحه.

وكانت، مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني، شنت هجوماً على البيشمركة، وأعلن مدير ناحية جمانكي أن الهجوم "أسفر عن إصابة ثلاثة من البيشمركة بجراح".