الصحة توجه دعوة لوسائل اعلام ورواد مواقع التواصل

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، ان "وزارة الصحة والبيئة متمثلة بدائرة التوعية والاعلام البيئي شرعت بعملية تصنيع الاعلانات والسبوتات التوعوية لتلاميذ وطلبة المدارس في كيفية التعامل والوقاية من فايروس كورونا اثناء تواجدهم وممارستهم الدراسة في الايام المقبلة عند بدء العام الدراسي الجديد".

وناشدت الوزارة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي بـ"الاهتمام في هذا الموضوع للحيلولة دون ان يكون الطلبة وسط ناقل للفايروس وعدم حصول زيادة في اعداد الاصابات والحد منها".

واشارت الوزارة الى وجود "تنسيق وتعاون بين دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة مع وزارة التربية / المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في تنفيذ خطة التوعية في بغداد والمحافظات".