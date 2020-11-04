اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، اطلاق حملة توعوية للوقاية من فايروس كورونا مع قرب العام الدراسي الجديد، فيما دعت وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى المساهمة في الحد من انتشار الفايروس.
وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، ان "وزارة الصحة والبيئة متمثلة بدائرة التوعية والاعلام البيئي شرعت بعملية تصنيع الاعلانات والسبوتات التوعوية لتلاميذ وطلبة المدارس في كيفية التعامل والوقاية من فايروس كورونا اثناء تواجدهم وممارستهم الدراسة في الايام المقبلة عند بدء العام الدراسي الجديد".
وناشدت الوزارة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي بـ"الاهتمام في هذا الموضوع للحيلولة دون ان يكون الطلبة وسط ناقل للفايروس وعدم حصول زيادة في اعداد الاصابات والحد منها".
واشارت الوزارة الى وجود "تنسيق وتعاون بين دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة مع وزارة التربية / المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في تنفيذ خطة التوعية في بغداد والمحافظات".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة توجه دعوة لوسائل اعلام ورواد مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.