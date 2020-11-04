الرافدين يصدر بيانا بشأن سلف الموظفين

اصدر مصرف الرافدين، الاربعاء، بيانا بشأن سلف الموظفين. وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الكثير من الاستفسارات وردتنا حول السلف وان المصرف سيقوم بمنحها بعد توزيع رواتب الموظفين وبدون اي تاخير". واضاف ان "المصرف قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من المواطنين للفترات الزمنية المختلفة".

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