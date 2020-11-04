العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا لليوم.. الشفاء اكثر من ضعف الاصابات

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم الاربعاء. واظهر الموقف ان نسبة الشفاء من الفايروس اكثر من ضعف الاصابات. وسجلت الوزارة 3574 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما سجلت 60 حالة وفاة بكورونا في عموم العراق فيما تماثل ٨٤٧٩ مصابا بالفايروس الى الشفاء ليبلغ مجموع حالات الشفاء الكلي ٤١٧٢٣٥ حالة اي بنسبة ٨٥،٩%.

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