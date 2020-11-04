سيد البيت الأبيض.. العالم يحبس أنفاسه بانتظار الفائز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد يوم من تصويت الأمريكيين في انتخابات شهدت منافسة مريرة يحبس العالم أنفاسه إذ لا تزال ملايين الأصوات تنتظر الفرز في السباق المحتدم.

وندد بعض المعلقين على الشأن السياسي الأمريكي وجماعات الحقوق المدنية بإعلان دونالد ترامب الفوز بالسباق للبيت الأبيض قبل الانتهاء من فرز كل الأصوات، وحذروا من انتهاك الأعراف الديمقراطية القائمة منذ فترة طويلة.



واكتفى معظم القادة ووزراء الخارجية في بلدان العالم بمراقبة التطورات في محاولة لعدم صب المزيد من الزيت على نار الانتخابات.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "دعونا ننتظر ونرى ما هي النتيجة... من الواضح أن هناك قدرا كبيرا من الغموض. السباق متقارب أكثر مما توقع كثيرون".

لكن بينما حث راب وآخرون على توخي الحذر، انشق رئيس وزراء سلوفينيا عن الصف، وهنأ ترامب والحزب الجمهوري عبر تويتر.

وقال يانيز يانشا "من الواضح تماما أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى.. تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة".

ويانشا واحد من عدة زعماء في شرق أوروبا بينهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من الحلفاء المتحمسين لترامب.



وأظهر أحدث إحصاء للأصوات أن المنافس الديمقراطي جو بايدن يتقدم في المجمع الانتخابي بعد أن حصل على 238 صوتا من أصوات المجمع مقابل 213 لترامب.

ويتعين الحصول على 270 صوتا للفوز بالمنصب، فيما يتواصل فرز الأصوات في خمس ولايات حاسمة على الأقل هي بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونورث كارولاينا وجورجيا.

ترقب النتائج

وفي تصريحاته اليوم أشار ترامب إلى أن المحكمة العليا- التي رشح لها ثلاثة من قضاتها التسعة- ستقرر من هو الفائز مرة أخرى.

ومن روسيا إلى باكستان وماليزيا وكينيا وعبر أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية انتشرت وسوم #ترامب و#بايدن و#الانتخابات الأمريكية 2020 على تويتر مما يبرز أهمية النتيجة لكل دول العالم.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن من المهم أن يتقبل المشاركون في انتخابات الرئاسة الأمريكية النتائج عندما تظهر. وأضاف أن النتيجة لن تُعرف إلا بعد استكمال فرز جميع الأصوات.

وفي روسيا، التي اتهمتها أجهزة المخابرات الأمريكية بمحاولة التدخل في الانتخابات، لم يكن هناك رد فعل رسمي.

لكن النائب المؤيد للكرملين فياتشيسلاف نيكونوف، نصح الروس بشراء كميات كبيرة من الفشار لمشاهدة العرض الذي ستتكشف ملامحه قائلا إن المجتمع الأمريكي تمزقه الانقسامات.



وكتب نيكونوف، الذي رحب بفوز ترامب عام 2016، على فيسبوك "نتيجة الانتخابات هي أسوأ نتيجة لأمريكا... بغض النظر عمن يربح المعارك القانونية لن يعتبره نصف الأمريكيين الرئيس الشرعي. دعونا نخزن كميات كبيرة من الفشار".

أما الصين، التي تدهورت علاقاتها بالولايات المتحدة إلى أسوأ حالاتها خلال عشرات السنين في عهد ترامب، فقد قالت إن الانتخابات شأن داخلي وإنه "ليس لديها موقف منها".

لكن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصينيين سارعوا للسخرية من إخفاق النظام الانتخابي في الولايات المتحدة في إعلان نتيجة سريعة وواضحة.

وفي نيجيريا، قال سياسي بارز هو السناتور شيهو ساني إن الضبابية التي تشهدها الولايات المتحدة تثير ذكريات كثيرة في أفريقيا.

وكتب لمتابعيه على تويتر الذين يبلغ عددهم 1.6 مليون متابع "اعتادت أفريقيا التعلم من الديمقراطية الأمريكية، الآن تتعلم أمريكا الديمقراطية الأفريقية".