القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدير حملة المرشح الديمقراطي الأمريكي: جو بايدن على طريق الفوز وسيحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي.مدير حملة المرشح الديمقراطي الأمريكي: جو بايدن على طريق الفوز وسيحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي.

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