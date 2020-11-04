ترامب يلمح إلى "تزوير".. أصوات ظهرت فجأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إلى وجود شبهات تزوير في نتائج الانتخابات بعدد من ولايات الحسم.

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة عبر تويتر، " كنت متقدمًا في ولايات حاسمة الليلة الماضية ثم بدأ الموقف يتغير بشكل غريب مع احتساب أصوات ظهرت فجأة".



ويتبقى 7 ولايات حتى الأن لم تحسم فيهما الأصوات وهي جورجيا وألاسكا وميشيغان وبنسيلفانيا وكارولينا الشمالية، ويسكونسن ونيفادا التي تم إيقاف فرز الأصوات بها واستئنافه غدا.

وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن ترامب، فوزه في الانتخابات على منافسه جو بايدن الذي أعلن هو الآخر ثقته في إحراز النصر بينما لم يكتمل الفرز.

وفاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية، بـ 23 ولاية:

هي: مسيسبي، وأوهايو، وتكساس، وفلوريدا، وأيوا، وإنديانا، وكنتاكي، وأوكلاهوما، وفرجينيا الغربية، وتينسي، وأركنساو، وألاباما، وساوث كارولينا، وايومينج، وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، وكنساس، وولاية يوتاه،إيداهو، وميسوري، ونبراسكا، ومونتانا، وأتاوا.

فيما فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 20 ولاية:

هي: رود آيلاند، وهواي، ومين، وأريزونا، ومينيسوتا، وفيرمونت، وفيرجينيا، وميريلاند، ونيوجيرسي، وديلاوير، وماساتشوستس، وواشنطن، وكونيتيكت، وإلينوي، ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو، ونيوهامبشير، وأوريجون، وكاليفورنيا.