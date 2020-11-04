افتتاح القنصلية الإماراتية في مدينة العيون المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أعلنت الإمارات عن قرارها فتح قنصليتها في مدينة العيون، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

قنصلية العيون.. لبنة جديدة في صرح العلاقات المغربية الإماراتية



وأكد الديوان الملكي المغربي في بيان له، أن الإمارات بهذه الخطوة التاريخية ستكون أول دولة عربية تفتح قُنصلية لها بمدينة العيون، إلى جانب أكثر من 15 دولة إفريقية قررت تعزيز تمثيلياتها الدبلوماسية بإقامة قُنصليات بهذه المدينة المغربية.

شكل قرار دولة الإمارات العربية المُتحدة، فتح قُنصلية لها بمدينة العُيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، لبنة جديدة في صرح العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، والتي تمتد لحوالي نصف قرن من الزمن.

سفير الإمارات بالمغرب لـ"الخليج 365": قنصلية العيون دفعة قوية للعلاقات



خلاصةٌ توصل لها محللان سياسيان في تصريحات مُنفصلة لـ"الخليج 365"، أكدا فيها أن فتح قُنصلية العُيون يُعد تثميناً للعلاقات التي دشنها عام 1972 كُل من الراحل الملك الحسن الثاني، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.