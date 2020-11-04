أغرب 5 حيل.. ماذا فعل الأمريكيون يوم الانتخابات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لجأ الأمريكيون للبحث عبر الإنترنت عن الأطعمة الجاهزة والمشروبات التي قد تساعدهم على تهدئة مخاوفهم مع اقتراب إعلان نتيجة الانتخابات.

وبحسب شركة "جوجل" فإن الكلمات الأكثر بحثًا في الولايات المتحدة خلال يوم الانتخابات كانت تتعلق بمحلات البطاطس المقلية والوجبات الجاهزة والمشروبات الروحية.

ونشرت الشركة النتائج التي توصلت إليها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مصحوبة بمجموعة من الرسوم البيانية التي تشير إلى الارتفاع الحاد في البحث عن المأكولات الخفيفة والمشروبات الكحولية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وبحسب"جوجل" فإن متابعة السباق الرئاسي المحتدم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، سعى الأمريكيون إلى تهدئة مخاوفهم من نتيجة الانتخابات.

وقالت الشركة إن أعلى ٥ عمليات بحث تمت في ليلة الانتخابات كانت عن الأماكن القريبة التي تقدم كل من: بيتزا، طعام صيني، متاجر خمور، سوشي، مأكولات مكسيكية، مشيرة إلى أن البحث عن هذه الكلمات وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن عمليات البحث الأمريكية عن "الانتقال إلى كندا" قد ارتفعت للغاية أيضًا في نفس الوقت.

وأفادت مؤشرات "جوجل" إلى أن معظم عمليات البحث عن متاجر المشروبات الروحية كانت من ولاية ديلاوير، تليها ماريلاند وتينيسي وجورجيا، فيما كانت الولايات التي بدت على ما يبدو أقل قلقًا هي هاواي، وماين، ونبراسكا، وأيوا.

وأضافت الصحيفة، أنه: "حطمت عمليات البحث عن كلمة (قلق) رقمًا قياسيًا، يوم الثلاثاء، ما يشير إلى أن الأمريكيين واجهوا صعوبة في الحفاظ على هدوئهم مع اقتراب موعد الانتخابات".

وقد توقفت نتيجة الانتخابات فعليًا بعد منتصف الليل بقليل، حيث حصل بايدن على ٢٣٨ صوتًا في المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على ٢١٣ صوتًا.

ويبدو أن فشل بايدن في توجيه ضربة قاضية من خلال الاستيلاء على أصوات فلوريدا أو أوهايو أو تكساس يعني أن السباق سينتقل إلى بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن، وهي الولايات التي خسرتها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في سباق عام ٢٠١٦، لكن الأمر سيستغرق أيامًا لتحديد النتائج النهائية بتلك الولايات، ما يمهد الطريق لمعركة أخرى في المحاكم.