شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسة الجزائرية: تبون يواصل تلقي علاج كورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقي العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة من إصابته بفيروس كورونا.



وكانت الرئاسة قد أعلنت قبل أيام عن مغادرة الرئيس إلى ألمانيا لتلقي العلاج، دون أ تكشف تفاصيل المرض.

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