تطوير 18 وحدة صحية لتطبيق التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، بجنوب سيناء، أنه جرى إنشاء 5 وحدات صحية جديدة بالمحافظة استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، إضافة إلى تطوير 18 وحدة صحية أخرى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الوحدات الصحية الجديدة التي جرى إنشاؤها هي الوحدة الصحية بحي الزهراء في الطور، والوحدة الصحية بالعسلة التابعة لمدينة دهب، ووحدة المرأة الجديدة بمدينة طابا، ومركز طب الأسرة بمدينة رأس سدر، ومركز طب الأسرة بأبوزنيمة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه من المقرر أن يجري بدء استلام الوحدات الصحية التي جرى تطويرها بداية من الأسبوع المقبل، وجرى الانتهاء بالفعل من تطوير 4 وحدات صحية، بينهم اثنين برأس سدر، ووحدة صحية بأبوزنيمة، وأخرى بشرم الشيخ.

وقال وكيل وزارة الصحة، أنه من المقرر أن يجري التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من منتصف ديسمبر المقبل، على أن يجري التطبيق الفعلي للمنظومة في مارس المقبل، من خلال 8 مستشفيات، و22 وحدة ومركزًا صحيًا.