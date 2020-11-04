كيف تطور احتياطي النقد الأجنبي خلال 4 سنوات بعد تحرير سعر الصرف؟ (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تضاعف بأكثر من 100% خلال 4 سنوات منذ تعويم الجنيه، لكنه منخفضا عن أعلى مستوى تاريخي له بنحو 6.3 مليار دولار.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر الماضي نحو 39.2 مليار دولار مقابل نحو 19 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016، وهو ما سبق قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016.

وساهم قرار تحرير سعر الصرف في زيادة التدفقات من العملات الأجنبية إلى البنوك بقوة، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تمويلات من الأسواق الخارجية، وتدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين وهو رفع الاحتياطي إلى مستويات تاريخية بلغت ذروتها في فبراير الماضي عند 45.5 مليار دولار.

لكن الاحتياطي شهد انخفاضا قويا في أول 3 أشهر من أزمة كورونا بدءا من مارس الماضي، حيث استخدم البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار من الاحتياطي من أجل الوفاء بالتزامات الدولة وعلى رأسها تمويل خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وذلك قبل أن يعود الاحتياطي للارتفاع خلال الشهور الخمسة التالية بحوالي 3.2 مليار دولار.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل نصف سنوي خلال أربع سنوات منذ تحرير سعر الصرف، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.