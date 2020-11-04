تونس: هدفنا تقليص عدد الوفيات والحالات الخطرة وخفض حدة انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (أ ش أ):

قالت نصاف بن علية المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية، رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، اليوم الأربعاء، أن الهدف اليوم هو التقليص من عدد الوفيات والحالات الخطرة وخفض حدة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) وذلك إلى حين توفر لقاح فعال.

وأضافت المتحدثة -في تصريح صحفي- أنه لا يمكن الجزم حاليًا بتراجع الوضع الوبائي خصوصًا وأن عدد حالات الإصابة بالفيروس يتنامى يوميًا وبنفس النسق، مؤكدة أن لقاح (كوفيد - 19) لن يدخل إلى تونس إلا إذا ثبتت فعاليته وسلامته.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت اليوم، تسجيل 1237 إصابة و29 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 64 ألفًا و363 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1512 حالة.