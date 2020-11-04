سي إن إن: نتائج الفرز الجزئي للتصويت الشعبي تظهر تقدم بايدن على ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أظهرت نتائج الفرز الجزئي للتصويت الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بنسبة 50.2% مقابل 48.3% للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كذلك أظهرت نتائج فرز الأصوات، التي لا تزال متواصلة، أن بايدن قلص الفارق عدد الأصوات مع ترامب في ولاية جورجيا، وتشير النتائج الأولية إلى تعزيز حظوظه في ولاية ويسكونسن.

وحصل بايدن بعد فرز 92% من الأصوات في جوريجا، حصل بايدن على 48.3% من الأصوات وحصل ترامب على 50.5% من الأصوات، في حين كان نصيب ترامب في وقت سابق 56% هناك.

وفي ولاية كارولينا الشمالية بعد فرز 95% من الأصوات احتفظ ترامب بنسبة 50.1%، وبايدن بنسبة 48.6%.