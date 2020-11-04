انتخابات أمريكا 2020 .. بايدن نحو المجهول وترامب في طريقة لولاية ثانية

لا تزال أعمال فرز الأصوات في غالبية الولايات الأمريكية مستمرة حتى الوقت الراهن لحسم المعركة الانتخابية التى يخوضها جو بايدن مرشج الحزب الديمقراطي، ونائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ضد الرئيس الأمريكي الحالى دونالد ترامب.

في هذا الانتخابات الامريكية 2020، يحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

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وبنظام المجمع الانتخابي الذى يبلغ عدد

أصواتة 583، يتم اختيار رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصولة على270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، لمن حتى الآن لا نستطيع الجزم بالفائز في الانتخابات الأمريكية رغم تقدم الرئيس الحالي دونالد ترامب في أغلب الولايات المتأرجحة على اختلاف نسبة تعداد الأصوات.

بعد التراجع ترامب يتقدم

شهدت بداية عملية احتساب الأصوات تراجعا للرئيس دونالد ترامب أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، فتراجع في بداية الإحصاء بولايات فلوريدا وكارولينا الشمالية وأوهايو وحتى تكساس ولكنه عاد وتقدم وهو يقترب كثيرا

من حسم فلوريدا وكارولينا الشمالية مع بقاء المنافسة في بقية الولايات كاوهايو وميتشيغن وويسكنسن.

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أريزونا تختار جو بايدن

تتجه ولاية أريزونا فقط حتى الآن لصالح جو بايدن وهي تحمل (11) صوتا وهذه ستكون مفاجئة على المستوى المعنوي، وتعطي بصيص أمل للمعسكر الديمقراطي حيث أنها لم تصوت لهم منذ أكثر من 70 عاما.

ولاية بنسلفانيا

بنسلفانا أهم الولايات على الإطلاق لأنها تمتلك على 20 صوتا، وشهدت حملات انتخابية حتى آخر ساعة تصويت، ولأنها ستأخذ وقتا طويلا في عد الأصوات لغاية السادس من الشهر الحالي بسبب استخدام الكثيرين للتصويت عبر البريد الذي يأخذ عده وقتا طويلا جدا. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن نحو مليون صوت عبر البريد تنتظر العد خلال اليوم وغدا.