إصابة وزير خارجية المجر بفيروس كورونا

أعلنت المجر اليوم الأربعاء، إصابة وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وذلك عقب وصوله إلى تايلاند في زيارة رسمية.
وأوضح وزير الصحة التايلاندي أن سيارتو و12 من أعضاء فريقه خضعوا للفحص الطبي عقب وصولهم أمس الثلاثاء
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الوفد المجري كان من المقرر أن تستمر الزيارة يومين لبحث تقوية الروابط وخاصة في الشأن الاقتصادي.
وفي الأونة الأخيرة فقد اجتاح فيروس كورونا المجر بقوة، إذ سبق وأعلنت وزيرة العدل المجرية إصابتها بفيروس كورونا، مما يستدعي ذلك من المجر م اتخاذ اجراءات احتراسية مشددة لمواجهه الفيروس بشكل جدي وللحد منه بقدر الإمكان.
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