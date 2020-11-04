الهند.. أكثر من 8 ملايين إصابة بكورونا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن تجاوز الحالات فى الهند 8 ملايين إصابة مع أكثر من 123 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.
وأضاف دوجاريك يقوم فريق الأمم المتحدة، بقيادة المنسقة المقيمة ريناتا ديسالين ، بدعم السلطات لإنقاذ الأرواح وسبل العيش وحماية الحقوقفيما ساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أكثر من مليون شخص في الحصول على الحماية الصحية والاجتماعية.
ووزعت أطقم صحية على 20 ألف أسرة تعولها نساء ، وقدمت التدريب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ، وكذلكحول كيفية منع العنف ضد المرأة والتصدي له.
وأضاف : "تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مع المجموعات النسائية والمجالس القروية والإدارات الحكومية لضمان الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة في ولايتين هنديتين.
وأكد استطاع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الوصول إلى 420 ألف شخص من خلال خطط الحماية الاجتماعية لاستعادة سبل العيش لأصحاب المشاريع الصغيرة والمزارعين والحرفيين ، وكذلك الشباب.
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