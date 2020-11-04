Facebook وTwitter يتصديان لتصريحات ترمب وبايدن المضللة

وضع موقعا «فيسبوك» و«تويتر» مساء الثلاثاء إشارة على منشور لدونالد ترمب على أنه قد يكون مضللا في سياق انتخابات شديدة المنافسة، أعلن الرئيس الأمريكي أنه فاز فيها قبل انتهاء عمليات تعداد الأصوات، وفق سيناريو توقعته مواقع التواصل الاجتماعي مرارا ويثير مخاوف كبرى.

وحجب «تويتر» تغريدة الرئيس الجمهوري المرشح لولاية ثانية بمواجهة الديموقراطي جو بايدن، موردا تحذيرا «المحتوى الذي تم مشاركته في هذه التغريدة تم نقضه جزئيا أو بالكامل وقد يكون مضللا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات».

وكتب ترامب «إننا متقدمون وبفارق كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم أبدا يقومون بذلك. لا يمكن إيداع بطاقات التصويت بعد انتهاء الاقتراع». وكان المنشور لا يزال ظاهرا على فيسبوك لكن الشبكة أرفقته برابط إلى مركزها لنشر المعلومات حول الانتخابات، حيث تنقل النتائج الرسمية التي تشير حاليا إلى منافسة شديدة في السباق بين ترمب وبايدن لجمع أصوات كبار الناخبين. وأعلن المكتب الإعلامي للمجموعة التي تتخذ مقرا في كاليفورنيا «فور بدء الرئيس دونالد ترمب بإعلان الفوز بشكل مبكر، أوردنا بلاغات على فيسبوك وإنستجرام تشير إلى أن تعداد الأصوات لا يزال جاريا وأنه لم يتم إعلان فائز بعد». وتندرج هذه التدابير ضمن الإجراءات التي أعلن موقعا فيسبوك وتويتر اتخاذها لمثل هذه الحالات.