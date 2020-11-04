الرجل الذي توعد المدرسين بالانتقام في قبضة الشرطة الفرنسية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 3:48 مساءً

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل أطلق خلال الأيام الأخيرة تهديدات ضد مدرسين في مدرسة ببلدية أتيس مونس، بالقرب من باريس.

وقالت صحيفة “باريزيان” إن مُدرسة في المدرسة تقدمت بشكوى للشرطة مساء الاثنين الماضي، قالت إنها شاهدت رجلا يجري أمام المدرسة ويصرخ متوعدا “بالثأر لله والنبي محمد”، وكان يردد عبارة: “سوف يدفع المدرسون ثمنا”.

وتأتي هذه الحادثة بعد مرور أسبوعين على إقدام شاب على ذبح مدرس في ضواحي باريس بعد قيام المدرس بعرض صورة كاريكاتورية للنبي محمد في أثناء الفصل الخاص بحرية التعبير.

كذلك شهدت فرنسا نهاية الأسبوع الماضي هجوما إرهابيا وقع أمام كنيسة في مدينة نيس وخلف 3 قتلى.