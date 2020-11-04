بعد وفاته بعدة أيام… مرشح أمريكي يفوز في الانتخابات لمجلس النواب!

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مرشح أمريكي يفوز في الانتخابات لمجلس النواب بعد وفاته بعدة أيام!
فاز مرشح لمجلس النواب في ولاية نورث داكوتا، أمس الثلاثاء، في الانتخابات، رغم وفاته منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بفيروس كورونا، خلال الحملة الانتخابية.
وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في منطقة بيسمارك، فوز الراحل، ديفيد أنداهل، من الحزب الجمهوري، والذي توفي في 6 أكتوبر الماضي عن 55 عاما، بعد حجره في مركز طبي.
ويرجع فوز انداهل إلى الرقم القياسي من التصويت المبكر عبر البريد الإلكتروني، في الانتخابات التي جرت في خضم تفشي فيروس كورونا، إذ وصلت العديد من أوراق الاقتراع إلى المراكز الانتخابية قبل نبأ وفاة المرشح، بحسب “إفي”.
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