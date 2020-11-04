المجلس الجهوي للسياحة في فاس مكناس يستعين بسعد لمجرد

يمضي النجم سعد لمجرد، حاليا، عطلة استجمام في جهة فاس – مكناس، بعدما تلقى الدعوة من المجلس الجهوي للسياحة بهدف الترويج للمنطقة.

وحل لمجرد، قبل أيام، في مدينة فاس، ثم توجه نحو إفران مكملا الزيارة، التي يقوم بها للجهة، بغية الترويج لمؤهلاتها السياحية.

وأقام لمجرد في فاس في رياض تقليدي في المدينة القديمة، حيث تقاطر عشرات المعجبين للقاء الفنان، والتقاط صور تذكارية رفقته، قبل أن يتوجه نحو إفران.

وكان المجلس الجهوي للسياحة في فاس قد نظم، ما بين 21 و25 شتنبر الماضي، زيارة سياحية لحوالي 30 فنانا، ومؤثرا مغربيا، بهدف التعريف بالمؤهلات السياحية لمدن، ومناطق الجهة.