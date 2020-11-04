يمضي النجم سعد لمجرد، حاليا، عطلة استجمام في جهة فاس – مكناس، بعدما تلقى الدعوة من المجلس الجهوي للسياحة بهدف الترويج للمنطقة.
وحل لمجرد، قبل أيام، في مدينة فاس، ثم توجه نحو إفران مكملا الزيارة، التي يقوم بها للجهة، بغية الترويج لمؤهلاتها السياحية.
وأقام لمجرد في فاس في رياض تقليدي في المدينة القديمة، حيث تقاطر عشرات المعجبين للقاء الفنان، والتقاط صور تذكارية رفقته، قبل أن يتوجه نحو إفران.
وكان المجلس الجهوي للسياحة في فاس قد نظم، ما بين 21 و25 شتنبر الماضي، زيارة سياحية لحوالي 30 فنانا، ومؤثرا مغربيا، بهدف التعريف بالمؤهلات السياحية لمدن، ومناطق الجهة.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الجهوي للسياحة في فاس مكناس يستعين بسعد لمجرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.