2020-11-04 | 14:25
408 مشاهدة
قاد الكاميروني تالا فريقه النجف لتحقيق الانتصار الأول في دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي 2020/ 2021.
وتغلب النجف على السماوة 1-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السماوة في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.
واستطاع تالا ان يوقع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، ليهدي غزلان البادية اول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.
الفوز رفع رصيد النجف إلى النقطة الثالثة في المركز العاشر مؤقتاً، بينما توقف رصيد السماوة عند النقطة الثالثة في المركز التاسع.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر النجف يحقق فوزه الاول في الدوري الممتاز من بوابة السماوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.