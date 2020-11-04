النجف يحقق فوزه الاول في الدوري الممتاز من بوابة السماوة

وتغلب النجف على السماوة 1-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السماوة في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

واستطاع تالا ان يوقع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، ليهدي غزلان البادية اول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.



الفوز رفع رصيد النجف إلى النقطة الثالثة في المركز العاشر مؤقتاً، بينما توقف رصيد السماوة عند النقطة الثالثة في المركز التاسع.