رياضة 2020-11-04 | 14:17 714 مشاهدة نفى قائد فريق القوة الجوية بكرة القدم الكابتن حمادي احمد الانباء التي تحدثت عن تقديم استقالته من الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي. وأكد احمد في بيان للنادي "سينتظر حسم هذا الموضوع حتى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز والتي ستجمع القوة الجوية والزوراء وفي حال عدم حسمها من قبل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة فانه سيقدم استقالته لقيادة الصقور في المسابقات المحلية والخارجية".



ولفت إلى أنه " سيحتفظ بحقه كعضو في الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية واللجوء إلى القضاء لاسترداد حقه كونه جاء بانتخابات سمحت له الجمع بين اللعب والإدارة".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر حمادي احمد يوضح حقيقة استقالته من إدارة القوة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.