وزير المالية يحدد موعد دفع الرواتب

وقال علاوي في تصريح للقناة الرسمية "سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض في جلسة الاثنين المقبل".

وتعهد علاوي بـ"عدم تكرار التأخير في صرف الرواتب في حال الموافقة على الاقتراض من قبل مجلس النواب".