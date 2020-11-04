حدد وزير المالية علي علاوي، الاربعاء، موعد دفع الرواتب، فيما تعهد بعدم تكرار تاخير صرف الرواتب.
وقال علاوي في تصريح للقناة الرسمية "سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض في جلسة الاثنين المقبل".
وتعهد علاوي بـ"عدم تكرار التأخير في صرف الرواتب في حال الموافقة على الاقتراض من قبل مجلس النواب".
وأكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الاحد الماضي، أن رواتب الموظفين لتشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز، فيما اشار الى أن غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية يحدد موعد دفع الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.