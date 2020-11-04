السفارة الاميركية تطلق صفارات الانذار

افاد مصدر امني، الاربعاء، ان السفارة الاميركية اطلقت صفارات الانذار قبل قليل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "السفارة الاميركية اطلقت صفارات الانذار في المنطقة الخضراء". واضاف ان "ذلك جاء على خلفية ممارسة امنية في محيط السفارة"، دون مزيد من التفاصيل.

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