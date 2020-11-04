التربية تمنح (5) درجات اضافية لطلبة المراحل غير المنتهية في الدور الثاني

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، منح خمس درجات اضافية لطلبة المراحل غير المنتهية في الدور الثاني فضلاً عن المرحلتين السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، ان "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت، إعطاء (5) درجات جديدة تُضاف الى الـ(10) الدرجات السابقة لكل درس، لمعالجة الدرجات الحرجة في الدور الثاني لطلبة المراحل غير المنتهية ، بالإضافة الى السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020".

واشارت الى ان ذلك "إنسجاماً مع الأزمة الصحية العالمية".