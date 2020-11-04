الإمارات تسجل 1161 إصابة جديدة بـفيروس «كورونا» وحالتي وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

سجلت الإمارات 1161 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة.



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 137 ألفاً و310 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 505 حالات وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 134 ألفاً و983 حالة بعد تسجيل 1493 حالة شفاء جديدة.

وأعلنت الوزارة عن إجرائها 116 ألفاً و83 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.