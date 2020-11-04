كل ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية حتى عصر  اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.



تلعب 12 ولاية أمريكية دورا هاما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.

وهذه الولايات هي فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا.

- نظرا للزيادة الكبيرة في التصويت عبر البريد بسبب وباء كورونا، وصعوبة فرز بطاقات الاقتراع، قد لا تعرف النتائج يوم الثلاثاء.

- ترامب يتوقع أن تكون نتائج الانتخابات لصالحه في ولايات رئيسية مثل تكساس وفلوريدا وأريزونا.

- 99 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية

- مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في كل من ولايات بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا.

- بايدن يفوز بأصوات ديكسفل نوتش بولاية نيوهامشير.

- ترامب يفوز بـ16 صوتا في ميلزفيلد التابعة لنيوهامشير، في حين حصل بايدن على 5 أصوات.

- ارتفاع مؤشرات بورصة "وول ستريت".

- بايدن يدعو الأمريكيين للتصويت.

- بايدن: سنعيد الكرامة إلى البيت الأبيض.

- ميلانيا ترامب تدلى بصوتها في انتخابات الرئاسة بولاية فلوريدا.

- رفض قاض اتحادي في ولاية تكساس محاولة من جانب الجمهوريين لاستبعاد 127 ألف صوت أدلى بها ناخبون بالفعل في أماكن للتصويت من السيارات في هيوستون.

- تجاوز نسبة المشاركة في 4 ولايات مثيلتها عام 2016.

- الأمن الداخلي الأمريكي: لا مؤشرات على نجاح أي طرف خارجي في تعريض الأصوات للشبهة.

- وزارة الأمن الداخلي: الانتخابات تجري بشكل طبيعي ولا وجود لدليل على القرصنة.

-وزارة الأمن الداخلي: مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في تقارير عن مكالمات آلية تحاول قمع الناخبين.

- الأسهم الأوروبية تبلغ قمة أسبوع مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأمريكية.

- ترامب: ليس هناك سبب لتجاوز تاريخ الاقتراع وهناك متسع من الوقت لفرز الأصوات.

- ترامب: من حق الأمريكيين أن يعرفوا اسم الفائز يوم الانتخابات.

- متحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب سيفوز بولايتي نيفادا ومينيسوتا.

- سلطات نيبراسكا الأمريكية: مجهولون يدعون الناخبين هاتفيا لعدم التصويت والبقاء في البيت.

- قاض أمريكي يأمر بفحص أوراق الاقتراع العالقة في المراكز البريدية.

- ترامب: نتقدم بشكل حازم في الانتخابات بما في ذلك بالولايات المتأرجحة بينها فلوريدا.

- ترامب يدعو المواطنين الأمريكيين إلى تجاوز الخلافات الحزبية.

- إجراءات أمنية مشددة حول البيت الأبيض وسط مخاوف من اضطرابات بسبب نتائج الانتخابات

- المدعية العامة لولاية نيويورك: نحقق في مزاعم عن تلقي العديد من الأشخاص مكالمات آلية تطلب من الناخبين عدم التصويت.

- رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل معلقا عن الانتخابات الأمريكية: ستكون ليلة غير متوقعة.

- ترامب: الفوز سهل لكن الخسارة يصعب تجرعها.

- بايدن يدعو أنصاره إلى اختيار الأمل بدلا من الخوف

- "سي إن إن": حملة بايدن متشائمة في ولاية فلوريدا

- مسؤول جمهوري يعلن دعمه لبايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

- إيفانكا ترامب: صوتوا لصالح رئيس السلام

- المؤشرات الأولية للتصويت: 53٪ من النساء، 47٪ من الرجال.

- إغلاق أولى مراكز الاقتراع في شرق الولايات المتحدة.

- حملة بايدن: يمكننا الفوز بالبيت الأبيض دون معركتي فلوريدا وبنسلفانيا

- ترامب: وضعنا جيد بالانتخابات في كل الولايات.

- نتائج أولية: ترامب يتقدم في التصويت بإنديانا ونيوهامبشير وبايدن في كينتاكي.

- ترامب يستعيد الصدارة في كينتاكي.

- النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى تقدم ترامب على بايدن في ولاية فلوريدا.

- "فوكس نيوز": بايدن الفائز المتوقع في فرجينيا (13 صوتا في المجمع الانتخابي)، وفيرمونت (3 أصوات).

- نتائج أولية للانتخابات الرئاسية: بايدن يستعيد الصدارة في فلوريدا

- نتائج أولية للانتخابات الرئاسية: بايدن ينتزع الصدارة في التصويت بولاية فيرمونت.

- بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا بعد فرز أكثر من 52% من الأصوات.

- النتائج الأولية تظهر تقدم بايدن في ولاية فرجينيا.

- "فوكس نيوز": ترامب الفائز المتوقع في وست فرجينيا (5 أصوات في المجمع الانتخابي)

- بايدن يتقدم على ترامب في ولاية أوهايو التي تعطي 18 صوتا في المجمع الانتخابي.

- منافسة دراماتيكية في ولاية فلوريدا المتأرجحة وترامب يستعيد التقدم بفارق ضئيل.

- الرئيس الأمريكي يستعيد التقدم في ولايتي فلوريدا وجورجيا بعد فرز قرابة 50%.

- تقدم بايدن في ولاية تكساس (الجمهورية تاريخيا) بعد فرز 16% وهي تعطي 38 صوتا.

- بايدن يتقدم في ولايتي تكساس وبنسلفيانيا الحاسمتين ومنافسة دراماتيكية في فلوريدا.

- ترامب يتقدم في فلوريدا المتأرجحة بـ50.7% مقابل 48.5% لبايدن، بعد فرز 88% من الأصوات.

- بايدن: لن ألتزم بخطة ما إذا لم يتم توضيح نتائج الانتخابات بحلول نهاية ليلة الثلاثاء.

- هيئة البريد الأمريكية تعلن عدم تمكنها من فحص جميع مراكزها بحثا عن أوراق اقتراع عالقة.

- وسائل إعلام أمريكية: ترامب الفائز المتوقع في أركنسو (6 أصوات بالمجمع الانتخابي).

- ترامب يتقدم على بايدن في ولايتي ميشيغان وجورجيا المتأرجحتين..

- ترامب يتقدم على بايدن في التصويت بولاية إنديانا (11 صوتا) بعد فرز 50 بالمئة من الأصوات.

- بايدن يتقدم بثبات في ولاية كارولينا الشمالية (15 صوتا) بعد فرز 71 % من الأصوات.

- بايدن يتقدم في ولاية أوهايو التي تعطي أصوات 18 مندوبا، بـ54% مقابل 44.8% لترامب

- ترامب يتقدم في ولاية فلوريدا الحاسمة بـ51.2% مقابل 47.9% لبايدن بعد فرز 90% من الأصوات

- ترامب يتقدم في لويزيانا بعد فرز نصف الأصوات ويحصل على 63.9% وبايدن على 34.5%

- ترامب يفوز بولاية ميسوري التي تمنحه 10 أصوات إضافية

- ترامب يتقدم في أغلب الولايات المتأرجحة ولكن المنافسة لا تزال حادة

- بايدن يقترب من حسم ولايتي كارولينا الشمالية وفلوريدا بما مجموعه (44) بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات

- بايدن يفوز بولاية نيوهامبشر (4) أصوات

- بايدن يفوز بكاليفورنيا وواشنطن وأوريغون

- بايدن يضمن 213 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 119 صوتا لترامب إثر حسم نتائج 36 ولاية

- ترامب يفوز بولاية فلوريدا الهامة جدا (29) صوتا

- فوكس نيوز: ترامب يفوز بولاية تكساس ويحصد إجماليا 204 صوت انتخابي حتى الآن

- ترامب يفوز بولاية أوهايا ويحصل على 18 صوتا

- ترامب يقول إنه سيعلن عن تحقيق نصر كبير

- النتائج الأولية تظهر فوز ترامب على بايدن في ولاية تكساس

- ترامب يتقدم على بايدن في بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وكارولينا وويسكونسن بعد فرز جزئي للأصوات

- ترامب يتقدم على بايدن في 5 ولايات من أصل 6 لم يتم فيها فرز كلي للأصوات

- بايدن يتقدم على ترامب في ولايات كولورادو ونيفادا وأريزونا ونيو مكسيكو

- أسوشيتيد برس: بايدن يفوز على ترامب في ولاية أريزونا

- أسوشيتد برس: بايدن يفوز بثلاثة أصوات على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي في ولاية مين.