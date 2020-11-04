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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن مباريات للتوظيف، ستجرى ابتداء من يوم 28 دجنبر المقبل، وذلك، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بالإضافة إلى مراكز التكوين الأخرى التابعة له.
وأوضحت المديرية، عبر منشور لها، أن عدد المترشحين للمباريات يستوجب توظيف سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وخمسين، شرطيا في مختلف الدرجات برسم السنة المالية 2020.
وبحسب المصدر نفسه، بلغ عدد المناصب الخاصة بمنصب عمداء الشرطة، 100 منصبا، و800 منصب لضباط الشرطة، بالإضافة إلى 70 منصبا لفائدة ضباط الأمن، و2384 منصبا لمفتشي الشرطة، و4504 منصب خاص بحراس الأمن.
وأشارت المديرية إلى أن هذه المناصب يحتفظ منها بنسبة 25 في المائة لفائدة المترشحين المتوفرين، على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم.
ومن بين شروط الترشيح، تقول المديرية العامة للأمن الوطني، إن المبارة ستفتح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام، ومن بين الشروط يجب على المترشحين التوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها، 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أي وسيلة أخرى يمكنها رفع القوة البصرية، والمتوفرين على قوة سمع تمكن من سماع الهمس على بعد نصف متر، والمؤهلين بدنيا ونفسيا لمزاولة المهام التي ستناط بهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن مباريات لتوظيف 7858 شخصا…وهذه هذه الشروط-التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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