تزامنا مع مرور 100 يوم من اعتقال الراضي وجلسة تحقيق مع استيتو.. المتضامنون يحتجون أمام المحكمة

تزامنا مع جلسة التحقيق مع الصحافيين، عمر الراضي، وعماد استيتو، في قضية “السكر العلني”، والسب، والشتم”، و”تصوير شخص من دون إذنه”، دعت “اللجنة المحلية في الدارالبيضاء من أجل حرية عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي، وحرية التعبير”، وقفة تضامنية مع الصحافيين، أمام محكمة الاستئناف، في مدينة الدارالبيضاء.

وأوضحت اللجنة، عبر منشور لها، أن الوقفة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها، يوم غد الخميس، تأتي تزامنا مع مرور 100 يوم من اعتقال عمر الراضي، بالإضافة إلى جلسة التحقيق مع الصحافي عماد استيتو.

ويتابع الصحافي عمر الراضي في ثلاث قضايا، تتعلق بـ”الاغتصاب، وهتك عرض بالعنف”، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، و”المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”، بالإضافة إلى قضية أخرى، هذه المرة، بجانب الصحافي عماد استيتو، بتهم تتعلق بـ“السكر العلني”، والسب والشتم”، و”تصوير شخص بدون إذنه”.

وخلف اعتقال الصحافيين، عمر الراضي، وعماد ستيتو، العاملين في موقع “لوديسك”، موجة غضب، قبل أشهر، بسبب ما وصف بالاستهداف، والتعقب، اللذين تعرضا لهما، عند خروجهما من أحد مطاعم الدارالبيضاء.

وعن تفاصيل الاعتقال، قال محمد قنديل، المحامي في هيأة الدارالبيضاء المتابع لهذا الموضوع، في حديث سابق لـ”اليوم 24″، إن عماد ستيتو، وعمر الراضي، كانا في أحد المطاعم، وتم اعتقالهما بعد الخروج منه على إثر مناوشات كلامية “مع شخص يقول إنه صحافي”.