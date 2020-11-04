نشرة خاصة.. أمطار رعدية ورياح قوية وغبار وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية ستشهدها عدد من الأقاليم، مع رياح محليا قوية قد تسصل سرعتها إلى 90 كيلومتر في الساعة.

وأكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة جوية خاصة اليوم الأربعاء، أأن أمطارا قوية أحيانا رعدية ستشهدها أقاليم آسفي، وتارودانت، والحوز، ووزازات، تنغير، الرشيدية، ميدلت. وذلك من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء إلى الثامنة صباحا من يم غد الخميس.

كما يتوقع أن تمتد الأمطار الرعدية بشكل معتدل، عشية ومساء هذا اليوم بأقاليم، تازة بولمان، فاس، الحاجب، الخميسات، الجديدة، والصويرة، والتي ستكون مصحوبة محليا بتساقطات حب البرد.

كما أشارت لنشرة إلى أن رياحا محلية قوية تتراوح سرعتها بين 75 و90 كيلومتر في الساعة، مع احتمال أن تكون مصحوبة بالغبار، يومي الخميس والجمعة، وستعم هذه الرياح أقاليم: ميدلت، بولمان، الحوز، تارودانت، شيشاوة، تنغير، ورزازات، فيكيك، جرادة، كرسيف، تاوريرت، وجدة، وبركان،

كما ستهم بعض الرياح القوية نسبيا بين 60 إلى 65 كيلومتر في الساعة، مساء هذا اليوم السواحل الأطلسية شمال الدار البيضاء، وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط.

كما ينتظر أن تشهد بعض الأقاليم تساقطات ثلجية، تتراوح بين 10 إلى 40 سنتميمتر، وذلك في المناطق الجبلية أعلى من 2100 متر بأقاليم الحوز وشيشاوة، وأزيلال، وتنغير، وميدلت، وهي التساقطات التي ستمتد من الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء إلى منتصف زوال يوم غد الخميس.