مهاجرون سريون تعرضوا للنصب بدعوى تهجيرهم إلى إسبانيا يحكون قصتهم: نريد استرجاع أموالنا- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال مهاجران غير شرعيان، أمس الثلاثاء، إنهما تعرضا للنصب رفقة 40 آخرين، في طنجة، بدعوى تهجيرهم إلى إسبانيا من طرف شخص يدعي النفوذ.

وكشف المهاجران المذكوران لـ”اليوم24″ أنهما بعد وصولهما رفقة آخرين إلى عاصمة البوغاز، استقروا في إحدى الإقامات الموجودة في حي بوخالف، ودفعوا لمنظم الهجرة مبالغ مالية، تتراوح بين مليونين ومليونين ونصف المليون سنتيم، في انتظار أن يحين الوقت المناسب من أجل الهجرة بطريقة غير مشروعة من طنجة.

وأضاف المهاجران أن المعني بتنظيم الهجرة غير الشرعية سبق أن نظم محاولتين للهجرة من طنجة، لكنهما لم تنجحا، ما دفع عددا منهم إلى تقديم شكايات لدى المصالح الأمنية المختصة، على الرغم من محاولة الشخص، الذي وعدهم بالوصول إلى الضفة الشمالية بالعدول عن الأمر، والقيام بتسوية ودية.

وطالب المهاجران بفتح تحقيق في الموضوع، وكذا إرجاع المبالغ إلى جميع من تعرض لعملية النصب من طرف منظم الهجرات غير الشرعية.