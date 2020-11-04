ألمانيا قلقة من “وضع متفجر جدا” بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتحذر من أزمة دستورية

عبرت ألمانيا، على لسان وزيرة دفاعها، عن قلقها “من وضع متفجر جدا” في الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية، قبل انتهاء فرز الأصوات.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، آنيغريت كرامب- كارنباور، لشبكة “تسي دي اف” إن نتيجة الانتخابات الارئاسية في أمريكا “لم تحسم بعد، لا يزال يجري فرز الأصوات” محذرة من “أزمة دستورية في الولايات المتحدة”.

وإلى حدود الساعة، تظهر النتائج الأولية للإنتخابات الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن ب238 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما حصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حتى الآن على 213 صوتا، فيما يحتاج أحد المرشحين الحصول على 270 صوتا للفوز في هذه الانتخابات.