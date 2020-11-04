موظفو المحاكم بالدارالبيضاء غاضبون من تحول المحاكم إلى بؤر وبائية

سجلت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد-19، المضطردة في محاكم الدارالبيضاء، خصوصا المحكمة المدنية، والتجارية والزجرية”، معلنة تنظيم وقفة رمزية ثانية في المحكمة المدنية، يوم غد الخميس، احتجاجا “على تحول المحكمة المدنية إلى ما يشبه بؤرة وبائية”.

وعبرت النقابة نفسها عن قلقها مما أسمته “ترك الموظفين المصابين بالفيروس يواجهون مصيرهم، في غياب تام لأية حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية، والحفاظ على سير مرفق العدالة، وذلك من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل، والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين، وتوجيهها إلى المديرية الفرعية للقيام بالمتعين”.

كما أكدت النقابة الوطنية للعدل أن “الوضعية الوبائية للمحكمة المدنية، والاستئناف التجارية (رئاسة)، وبسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية، وتحت الطابق أرضي، تستوجب الاغلاق لمدة أسبوع، ضمانا لصحة الموظفين، وذويهم، من أجل استقرار منسوب الاصابة على شاكلة ما وقع في المحكمة التجارية في طنجة”.

وفي هذا الإطار، دعت النقابة نفسها إلى “تكثيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة، خصوصا جناح التقديم في المحكمة الزجرية، وكذلك رفع منسوب اليقظة في مداخل المحاكم، وإعمال إجراءات الولوج من قياس حرارة، وتقيد بالسجل لجميع الموظفين، والمرتفقين”.

يذكر أن الوضعية الوبائية في مدينة الدارالبيضاء عموما، تبعث على القلق، أمام تزايد عدد الإصابات، والوفيات جراء مضاعفات كورونا.

