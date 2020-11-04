تعرف على العلاقة القوية التي تجمع بين جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية العالمية

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

علاقة قوية تجمع بين جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية العالمية، وأبرزها تنظيم القاعدة، وهناك العديد من الدلائل التي تشير إلى وجود علاقة بين جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، منها على سبيل المثال تمويل التنظيم من خلال قيادات بارزة، وقيام جماعة الإخوان وأنصارها من الجماعات الإسلامية .



ودأبت جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها على تقديم صورة لنفسها بوصفها الوجه المعتدل لتيار الإسلام السـياسـي، وأنها تنبذ كل صور العنف والتطرف والإرهاب، في حين أن المراقب الدقيق لتاريخ هذه الجماعة منذ نشأتها، والمطلع على أيديولوجيتها السـياسـية والدينية، يستطيع أن يكتشف بسهولة كم الأكاذيب وعدم واقعيتها، وأن هذه الجماعة هي منبع الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم.

فهناك علاقة وثيقة بين الإرهابية وتنظيم القاعدة، وجماعة الجهاد الإسلامي، وجماعات التكفير والهجرة وأخيراً داعش، كلها تنظيمات خرجت من تحت عباءة الإخوان الإرهابية، وليس أدل على ذلك من أن قادة هذه التنظيمات المتطرفة الذين اسسوها أو تولوا قيادتها كانوا أعضاءً في تنظيم الجماعة الإرهابية.

وفيما يخص علاقة الجماعة الإرهابية بتنظيم داعش الإرهابى، يحملان تاريخ دموي لهما يتضح أنهما يحملان نفس الفكر والأيديولوجيا من الدعوة لمحاربة الهيمنة الأجنبية على العالم العربي والجهاد ضده، كما أن عقيدة الإخوان ترى أن داعش قد تكون طليعة لإنشاء الخلافة الإسلامية المنشودة.

هذا وقد وضعت الجماعة الإرهابية منذ نشأتها هدف الوصول إلى السلطة غايتها، وذلك عبر التغلغل داخل المجتمع، وخلال فترة حكمهم قامت الجماعة بتعميق التواصل مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، في مقابل تقديم هذه الجماعات خدمات للإخوان، لمساعدتها في تمكينها من السلطة في مصر، حيث كان هناك تنسيق وتعاون مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، أما عن دعم الجماعات الإرهابية لجماعة الإخوان بعد إسقاطهم، فإنه عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الإخوانى، ظهر عدد من الجماعات الإرهابية، خاصة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين عملت على تنفيذ مخططات جماعة الإخوان فى محاولة لنشر الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة.

فهذه الجماعة الإرهابية سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن او العراق لهم دور فى دعم الإرهاب فهم السبب الرئيسى وراء زيادة انتشار الإرهاب فى المنطقة بشكل غير مسبوق، رافقه ظهور العديد من الجماعات الإرهابية تحت مسميات عديدة تدعمها قطر بالأموال والسلاح، وكشفت التقارير تورط "إخوان اليمن" فى دعم الإرهاب فى ليبيا، حيث تلعب جماعة الإخوان الإرهابية من مختلف الدول دورا خبيثا فى المنطقة.