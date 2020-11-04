ليس محمد بن راشد فقط.. قادة إماراتيون تلقوا لقاح كورونا

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

نشر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على حسابه في تويتر، تظهر تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيدا بعمل الفرق الطبية.



ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة توثق تلقيه اللقاح، معلقا عليها بالقول: "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع".

وحاكم دبى، ليس المسئول الإماراتى الوحيد الذى يتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا، حيث سبقه عدد آخر من المسئولين الذين تلقوا اللقاح فى إطار خطة وزارة الصحة لتقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول، إضافة إلى الجهود الوطنية للبدء فى استخدام اللقاح بالدولة بهدف التصدى للفيروس والحد من انتشاره.

ففى 31 أكتوبر 2020، تلقى محمد بن عبد الله القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء، لقاح كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوضح - حينها - أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة وعمل مختلف الفرق أثبتت قدرتها على التصدى لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، مؤكداً على دور القطاع الصحى والكوادر الطبية فى الدولة واسهاماتهم فى تعزيز مكانتها فى جهود التصدى للجائحة.

وفى 5 أكتوبر الجارى، تلقى على سعيد النيادى مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وأشاد على سعيد النيادى، فى تصريح له بهذه المناسبة، بجهود الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى وجهت بها الجهات المعنية فى الدولة فى مواجهة هذه الجائحة، وقال إن "اللقاح سيكون متاحا لموظفى الجمارك، وذلك بحكم طبيعة عملهم فى منافذ ومطارات الدولة واختلاطهم بالمسافرين".

وسبقه أيضًا، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتى، عبد الرحمن بن محمد العويس، الذى تلقى الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد -19"، أواخر شهر سبتمبر الماضى.