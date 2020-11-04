شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا .. 899 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المركز في بيانه له إنه تسلم الثلاثاء 3726 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليتبين سلبية 2827 عينة وإيجابية 899 عينة بينها 593 حالة جديدة، و 306 مخالطة.
وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 64 ألفا و587 حالة، منها 26 ألفا و77 حالة نشطة، 37 ألفا و610 حالات شفاء، فيما توفي 900 شخص جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.
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