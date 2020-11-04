شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 1161 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1161 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات في بيان لها ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 137,310 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 505 حالات وفاة ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 134,983 حالة بعد تسجيل 1,493 حالة شفاء جديدة .

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات .. 1161 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.