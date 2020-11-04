شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "إيتا" يفقد قوته ويتحول إلى عاصفة مدارية والان نبدء بالتفاصيل
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الأربعاء، إن الإعصار إيتا ضعف وتحول إلى عاصفة مدارية ومن المتوقع أن يصبح منخفضا مداريا في وقت لاحق أثناء الليل.
وأضاف المركز في أحدث نشراته أن العاصفة وصلت إلى حوالي 140 كيلومترا غربي مدينة بويرتو كابيزاس في نيكاراجوا وأنها محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 110 كيلومترات في الساعة.
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