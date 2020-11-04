شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين من بلدتي الطور وعناتا في القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من الطور، وهم: حمادة خليل الهدرة، ويوسف عزام الهدرة، وإبراهيم معتز الهدرة، وخليل ســفيان الهدرة، ومصطفى عدنان الهدرة، ومحمود الهدرة، وعلي الكسواني، فيما اعتقلت تلك القوات ثلاثة فلسطينيين من بلدة عناتا.

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